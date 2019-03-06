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Город (Москва и область)     06.03.2019 11:09

В течение года по программе реновации переселят около 15 тысяч москвичей

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  реновация 

6 марта. Mossovetinfo.ru – До конца года в рамках программы реновации жилья новые квартиры получат 5,3 тысячи московских семей или около 15 тысяч человек, сообщил в интервью «Российской газете» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в настоящее время в рамках программы в Москве строится 98 домов. В течение года будет построено и сдано в эксплуатацию 20 из них. В 2018 году в рамках программы в новые квартиры переехали 10 тысяч горожан.

Хуснуллин напомнил, что программа реновации рассчитана до 2035 года и что переселение будет проводиться тремя волнами.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  реновация 

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