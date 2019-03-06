6 марта. Mossovetinfo.ru – До конца года в рамках программы реновации жилья новые квартиры получат 5,3 тысячи московских семей или около 15 тысяч человек, сообщил в интервью «Российской газете» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, в настоящее время в рамках программы в Москве строится 98 домов. В течение года будет построено и сдано в эксплуатацию 20 из них. В 2018 году в рамках программы в новые квартиры переехали 10 тысяч горожан.



Хуснуллин напомнил, что программа реновации рассчитана до 2035 года и что переселение будет проводиться тремя волнами.