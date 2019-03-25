25 марта. Mossovetinfo.ru – В течение месяца до 24 апреля на канатной дороге на Воробьевых горах каждый понедельник будут проходить учения МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.



В связи с этим по понедельникам канатная дорога будет работать для перевозки пассажиров с 16:00 до 22:00.



В ходе учений спасатели отработают эвакуацию пассажиров из кабин, в том числе над Москвой-рекой.



Ранее в СМИ появилась информация, что на канатной дороге в Москве произошла авария. В столичном управлении МЧС опровергли эту информацию, и сообщили, что на канатной дороге проходят плановые учения спасателей.