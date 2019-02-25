Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.02.2019 14:28

В течение месяца в Москве начнется строительство 12 домов по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  жилье  программа реновации 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В течение месяца в Москве начнется строительство 12 новых домов по программе реновации жилья в семи городских округах, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По три дома начнут строить в Юго-Западном и Восточном округах, два дома возведут в Северо-Восточном округе, по одному – в Центральном, Западном, Северном и Южном административных округах

Общая площадь новых домов составит 79,6 тысячи квадратных метров, в них будет 2092 квартиры.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  жилье  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

14:28 Город (Москва и область) В течение месяца в Москве начнется строительство 12 домов по программе реновации

13:38 Происшествия Мужчина избил железным прутом директора одной из московских школ

13:32 Город (Москва и область) Картину известного советского художника Щербакова нашли на ВДНХ

12:19 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о сильном ветре в Москве во вторник, 26 февраля

11:33 Город (Москва и область) В дни закрытия Сокольнической ветки метро пассажиропоток МЦК превысил 2,5 млн человек

Актуальные материалы

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников

12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru