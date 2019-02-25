25 февраля. Mossovetinfo.ru – В течение месяца в Москве начнется строительство 12 новых домов по программе реновации жилья в семи городских округах, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



По три дома начнут строить в Юго-Западном и Восточном округах, два дома возведут в Северо-Восточном округе, по одному – в Центральном, Западном, Северном и Южном административных округах



Общая площадь новых домов составит 79,6 тысячи квадратных метров, в них будет 2092 квартиры.