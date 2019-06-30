30 июня. Mossvetinfo.ru – В ТиНАО к 2035 году планируется построить 33 станции метро. Об этом Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, которого цитирует http://www.mos.ruw Мэра Москвы.



Из 33 станций 8 станций уже открыты. В 2016 году в ТиНАО заработали станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году открылись две станции Солнцевской линии – «Рассказовка» и «Говорово».



Кроме того, в июне 2019 года заработали сразу четвре станции Сокольнической линии: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».