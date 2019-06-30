Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     30.06.2019 10:54

В ТиНАО до 2035 года откроют 33 станции метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  ТиНАО  строительство 

30 июня. Mossvetinfo.ru – В ТиНАО к 2035 году планируется построить 33 станции метро. Об этом Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, которого цитирует http://www.mos.ruw Мэра Москвы.

Из 33 станций 8 станций уже открыты. В 2016 году в ТиНАО заработали станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году открылись две станции Солнцевской линии – «Рассказовка» и «Говорово».

Кроме того, в июне 2019 года заработали сразу четвре станции Сокольнической линии: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  ТиНАО  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

10:54 Город (Москва и область) В ТиНАО до 2035 года откроют 33 станции метро

22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд

22:19 Происшествия Занявшиеся фальсификацией подписей за кандидата в Мосгордуму задержаны - МВД

11:30 Город (Москва и область) К 2021 году почти 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации

11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

Актуальные материалы

22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд

11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

10:05 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в центре Москвы в июле из-за ремонта

19:39 Общество Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru