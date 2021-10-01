В ТиНАО начал работать сервис перевозок по требованию «По пути»

1 октября. Mossovetinfo.ru – Сервис перевозок «По пути» начал работать в четырех поселениях ТиНАО, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Новый сервис уже доступен в мобильном приложении «Московский транспорт». Он позволяет вызвать автобус на ближайшую удобную пассажиру остановку, до которой можно дойти пешком. Практически это такси, но стоимость поездки составляет 46 рублей.



Пассажиру в приложении нужно указать остановку, на которой ему удуобно будет сесть на автобус, и конечную точку маршрута. При этом, приложение посоветует ближайшую остановку, до которой удобнее добраться. Среднее время ожидания автобуса составит от 10 до 20 минут, на остановке водитель будет ожидать не более 2 минут.



Пока сервис доступен жителям поселений Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимоновское. 30 комфортабельных автобусов пока следуют до метро «Прокшино» и обратно. Со временем количество маршрутов планируется увеличить.



Новый сервис облегчит путь до метро для 90 тысяч жителей поселений ТиНАО.