 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     01.10.2021 09:41

В ТиНАО начал работать сервис перевозок по требованию «По пути»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ТиНАО  общественный транспорт  сервисы 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Сервис перевозок «По пути» начал работать в четырех поселениях ТиНАО, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Новый сервис уже доступен в мобильном приложении «Московский транспорт». Он позволяет вызвать автобус на ближайшую удобную пассажиру остановку, до которой можно дойти пешком. Практически это такси, но стоимость поездки составляет 46 рублей.

Пассажиру в приложении нужно указать остановку, на которой ему удуобно будет сесть на автобус, и конечную точку маршрута. При этом, приложение посоветует ближайшую остановку, до которой удобнее добраться. Среднее время ожидания автобуса составит от 10 до 20 минут, на остановке водитель будет ожидать не более 2 минут.

Пока сервис доступен жителям поселений Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимоновское. 30 комфортабельных автобусов пока следуют до метро «Прокшино» и обратно. Со временем количество маршрутов планируется увеличить.

Новый сервис облегчит путь до метро для 90 тысяч жителей поселений ТиНАО.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ТиНАО  общественный транспорт  сервисы 

Возврат к списку

Лента новостей

10:18 Город (Москва и область) Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы

09:41 Город (Москва и область) В ТиНАО начал работать сервис перевозок по требованию «По пути»

19:02 В России Центробанк предупредил о возможном мошенничестве с обменом денег

18:22 Власть Голикова заявило о наступлении сложного периода из-за роста заболеваемости COVID-19

17:25 Другое Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru