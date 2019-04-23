23 апреля. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству и озеленению парка «Филатов луг» начались в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Парк «Филатов луг» является частью Ульяновского лесопарка. В нем находится много стихийных мест для отдыха, отсутствует освещение, установлены самодельные столы и скамейки.
В ходе благоустройства данная территория превратится в современный парк. В нем появятся шесть детских игровых площадок, пять спортивных зон с футбольной и волейбольной площадкой, будут установлены скамейки с навесами, для защиты от непогоды, появится система освещения, будут проложены экотропы и велодрожки, появится станция велопроката, будет установлена система навигации. Также будет приведена в порядок древесно-кустарниковая растительность, в парке появятся новые газоны.
Проект благоустройства парка составлялся с учетом пожелания местных жителей. Все работы планируется завершить в 2019 году.
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