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Город (Москва и область)     23.04.2019 08:43

В ТиНАО начались работы по благоустройству парка «Филатов луг»

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Теги:  парки  ТиНАО  благоустройство 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству и озеленению парка «Филатов луг» начались в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк «Филатов луг» является частью Ульяновского лесопарка. В нем находится много стихийных мест для отдыха, отсутствует освещение, установлены самодельные столы и скамейки.

В ходе благоустройства данная территория превратится в современный парк. В нем появятся шесть детских игровых площадок, пять спортивных зон с футбольной и волейбольной площадкой, будут установлены скамейки с навесами, для защиты от непогоды, появится система освещения, будут проложены экотропы и велодрожки, появится станция велопроката, будет установлена система навигации. Также будет приведена в порядок древесно-кустарниковая растительность, в парке появятся новые газоны.

Проект благоустройства парка составлялся с учетом пожелания местных жителей. Все работы планируется завершить в 2019 году.


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Теги: 
парки  ТиНАО  благоустройство 

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