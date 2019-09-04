4 сентября. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО открылся первый участок новой дороги, которая в перспективе свяжет Калужское и Варшавское шоссе.



Участок дороги от Калужского шоссе до деревни Яковлево начали строить в апреле 2018 года. В ходе работ были построены съезды к деревне Яковлево, и другим населенным пунктам, установлено 3,3 километра шумозащитных экранов, четыре светофора, девять остановок общественного транспорта. Новая дорога имеет по две полосы движения в каждую сторону, прилегающая территория благоустроена и озеленена.



Новая дорога улучшит транспортную доступность деревни Яковлево, соседних населенных пунктов и СНТ, поселения Десеновское, а также организует связку между будущей станцией метро «Троицк» и станциями МЦД-2 «Остафьево» и «Щербинка».