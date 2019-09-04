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Город (Москва и область)     04.09.2019 12:22

В ТиНАО открыт участок дороги от Калужского до Варшавского шоссе

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Теги:  строительство  дороги  ТиНАО 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО открылся первый участок новой дороги, которая в перспективе свяжет Калужское и Варшавское шоссе.

Участок дороги от Калужского шоссе до деревни Яковлево начали строить в апреле 2018 года. В ходе работ были построены съезды к деревне Яковлево, и другим населенным пунктам, установлено 3,3 километра шумозащитных экранов, четыре светофора, девять остановок общественного транспорта. Новая дорога имеет по две полосы движения в каждую сторону, прилегающая территория благоустроена и озеленена.

Новая дорога улучшит транспортную доступность деревни Яковлево, соседних населенных пунктов и СНТ, поселения Десеновское, а также организует связку между будущей станцией метро «Троицк» и станциями МЦД-2 «Остафьево» и «Щербинка».


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  ТиНАО 

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