28 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве огородили забором общественное пространство «Яма» на Хохловской площади, которое было открыто год назад.
По словам префекта ЦАО Владимира Говердовского на площади будут проведены плановые работы. В связи с тем, что общественное пространство активно посещается, за год были повреждены водостоки, часть канализационных решеток, а также деревянные настилы, все это будет отремонтировано.
Говердовский также сообщил, что ремонт будет проведен в выходные, уже в понедельник общественное пространство планируется открыть.
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