28 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве огородили забором общественное пространство «Яма» на Хохловской площади, которое было открыто год назад.



По словам префекта ЦАО Владимира Говердовского на площади будут проведены плановые работы. В связи с тем, что общественное пространство активно посещается, за год были повреждены водостоки, часть канализационных решеток, а также деревянные настилы, все это будет отремонтировано.



Говердовский также сообщил, что ремонт будет проведен в выходные, уже в понедельник общественное пространство планируется открыть.