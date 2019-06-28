Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.06.2019 14:11

В центре Москвы огородили общественное пространство «Яма»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦАО  общественное пространство  ремонт 

28 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве огородили забором общественное пространство «Яма» на Хохловской площади, которое было открыто год назад.

По словам префекта ЦАО Владимира Говердовского на площади будут проведены плановые работы. В связи с тем, что общественное пространство активно посещается, за год были повреждены водостоки, часть канализационных решеток, а также деревянные настилы, все это будет отремонтировано.

Говердовский также сообщил, что ремонт будет проведен в выходные, уже в понедельник общественное пространство планируется открыть.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦАО  общественное пространство  ремонт 

Возврат к списку

Лента новостей

14:20 Город (Москва и область) Москвичам рекомендовали 28 июня выезжать за город после 22:00

14:11 Город (Москва и область) В центре Москвы огородили общественное пространство «Яма»

13:11 Власть Путин подписал закон о создании региональных фондов защиты прав дольщиков

12:41 Город (Москва и область) Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве 28 июня

11:48 Город (Москва и область) Участок дороги в районе аэропорта Шереметьево затопило

Актуальные материалы

19:39 Общество Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru