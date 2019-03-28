28 марта. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы было остановлено незаконное строительство на улице Заморенова, сообщает пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости.



Сообщается, что на месте демонтированного здания без разрешительной документации и без получения прав на земельный участок начали возводить новое строение.



Несанкционированная стройка остановлена, элементы нового самостроя демонтированы.