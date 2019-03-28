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Город (Москва и область)     28.03.2019 11:19

В центре Москвы остановлено незаконное строительство

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Теги:  самострой 

28 марта. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы было остановлено незаконное строительство на улице Заморенова, сообщает пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости.

Сообщается, что на месте демонтированного здания без разрешительной документации и без получения прав на земельный участок начали возводить новое строение.

Несанкционированная стройка остановлена, элементы нового самостроя демонтированы.


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Карта места

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Теги: 
самострой 

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