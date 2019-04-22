22 апреля. Mossovetinfo.ru – Особняк постройки 1821 года в Чистом переулке отреставрируют до конца года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Особняк является главным домом объекта культурного наследия «городская усадьба Волконской — фон Мекка». Одноэтажное здание с деревянным мезонином неоднократно перестраивалось. В 80-е годы была проведена реставрация здания по архивным чертежам. Однако за прошедшее после реставрации время дом вновь пришел в плохое состояние. К настоящему моменту реставраторы уже укрепили фундаменты, восстановили штукатурку стен, недостающие части декоративной лепнины. В ближайшее время будут воссозданы балюстрада и ограждения балкона, а также будут отреставрированы внутренние интерьеры здания.
По одной из версий исследователей творчества Михаила Булгакова, именно в этом здании снимал квартиру главный герой романа «Мастер и Маргарита». По соседству усадьбой некоторое время проживал и сам писатель с семьей. Во время проживания в Чистом переулке Булгаков написал «Дни Турбиных» и «Роковые яйца». Кроме того, еще в одном доме в Чистом переулке (до 1922 года он назывался Обухов переулок) находилась квартира дяди Булгакова – врача-гинеколога Николая Михайловича Покровского, ставшего прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». Таким образом дом дяди писателя стал прототипом «Калабуховского дома».
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