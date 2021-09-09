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Город (Москва и область)     09.09.2021 14:39

В центре Москвы пройдет акция в поддержку животных из приютов

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Теги:  акции  животные в городе 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов пройдет в Москве с 10 по 19 сентября на Тверском бульваре, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках акции москвичи смогут познакомится с собаками и кошками, которые живут в приютах и ищут новых хозяев. Сергунина рассказала, что к акции присоединились фонды помощи животным «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие.

Кроме того, в рамках акции волонтеры проведут лекции для всех желающих о зоопсихологии, воспитании домашних животных и уходу за ними. В будние дни посетить лекции можно будет с 15:00 до 19:00, в выходные - с 12:00 до 19:00.

Для тех, кто хочет взять домашнего питомца, на бульваре еэжеденвно будет работать специальная зона, в которой гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов. Она будет работать с 11:00 до 19:00.

Для тех, у кого уже есть домашние питомцы, в рамках акции пройдут занятия с кинологами, также будет работать зона груминга и полоса препятствий, ветеринарные специалисты проведут консультации и осмотры животных, а также вакцинацию от бешенства в спецавтомобиле столичного Комитета ветеринарии.

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Карта места

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Теги: 
акции  животные в городе 

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