11 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома-долгостроя в центре Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе организации.
10-этажный дом с подземной автостоянкой расположен в Звонарском переулке. Общая площадь дома составляет 6,3 тыс. кв. метров, из них жилая площадь – 3,8 тыс. кв. метров. Окружающая территория благоустроена, проведено озеленение.
Разрешение на строительство дома было выдано еще в 2007 году, однако по различным причинам строительство неоднократно останавливалось.
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