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Город (Москва и область)     11.04.2019 09:45

В центре Москвы завершено строительство дома-долгостроя

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Теги:  строительство  долгострои 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома-долгостроя в центре Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе организации.

10-этажный дом с подземной автостоянкой расположен в Звонарском переулке. Общая площадь дома составляет 6,3 тыс. кв. метров, из них жилая площадь – 3,8 тыс. кв. метров. Окружающая территория благоустроена, проведено озеленение.

Разрешение на строительство дома было выдано еще в 2007 году, однако по различным причинам строительство неоднократно останавливалось.


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Теги: 
строительство  долгострои 

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