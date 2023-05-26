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Город (Москва и область)     29.05.2023 13:05

В Тверском районе, ул. Долгоруковская 37 стр 2, демонтировано трехэтажное аварийное здание 1917 года постройки

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Теги:  Долгоруковская 37 стр 2  Тверской район  здание  демонтаж  суд 

29 мая — Mossovetinfo.ru — Трехэтажное аварийное нежилое здание 1917 года постройки площадью почти 1000 квадратных метров с одним подземным этажом, располагавшееся по адресу улица Долгоруковская, дом 37, строение 2, демонтировано по решению суда. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Долгоруковская 37, стр 2.демонтаж, аварийное, Тверской

«Земельный участок арендован организацией, однако территория и постройка давно не использовались. Здание 1917 года постройки находилось в полуразрушенном состоянии. Из-за серьезных повреждений объект представлял собой опасность в случае обрушения конструкций. Вопрос об устранении потенциальных угроз жизни и здоровью граждан, связанных с аварийным состоянием нежилого здания, рассмотрен в судебном порядке. Учитывая, что собственник не исполнил решение суда добровольно и не принял соответствующие меры по устранению нарушения, снос аварийной постройки был осуществлен Госинспекцией по недвижимости», — сказал начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики Иван Бобров, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время демонтажные работы завершены, потенциальная опасность для жизни и здоровья горожан исключена.

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Теги: 
Долгоруковская 37 стр 2  Тверской район  здание  демонтаж  суд 

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