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Город (Москва и область)
29.05.2023, 13:05
В Тверском районе, ул. Долгоруковская 37 стр 2, демонтировано трехэтажное аварийное здание 1917 года постройки
29 мая — Mossovetinfo.ru — Трехэтажное аварийное нежилое здание 1917 года постройки площадью почти 1000 квадратных метр...
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Город (Москва и область)
29.05.2023, 07:25
До 23 градусов тепла без осадков ожидаются в столичном регионе 29 мая
29 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом соо...
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Город (Москва и область)
26.05.2023, 18:48
Участок метро между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 28 мая 2023 года
26 мая — Mossovetinfo.ru — Участок метро между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 2...