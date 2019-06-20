20 июня. Mossovetinfo.ru – В выпускных вечерах в Москве примут участие 55,3 тысячи выпускников из 555 столичных школ, сообщил на пресс-конференции глава департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.
Самой большой площадкой празднования выпускного вечера традиционно станет Парк Горького. В праздничных мероприятиях в парке примет участие более 22 тысяч выпускников.
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