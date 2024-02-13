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В январе ипотечный рынок Москвы показал рост +11% в годовом выражении – Росреестр
15 февраля — Mossovetinfo.ru — В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 854 договора ипоте...
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14.02.2024, 07:06
В этом году приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам - Собянин
14 февраля — Mossovetinfo.ru — В этом году в Москве приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объек...
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13.02.2024, 11:56
Наталья Сергунина: 400 бесплатных экскурсий организовано в честь Всемирного дня гида
13 февраля — Mossovetinfo.ru — Жители и гости столицы с 17 по 19 февраля смогут посетить 400 бесплатных экскурсий в честь...