В январе ипотечный рынок Москвы показал рост +11% в годовом выражении – Росреестр

15 февраля — Mossovetinfo.ru — В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 854 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Об этом ТА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве со ссылкой на руководителя Игоря Майданова.



Данный показатель на 11% превосходит число оформленных договоров в первом месяце прошлого года (7 071), однако уступает 6% январю 2022 года (8 353 договора). При этом в пятилетней ретроспективе рост числа зарегистрированных ипотечных сделок составил +23,8% (6 346 договоров было оформлено в первом месяце 2020 года).



«Январь показал высокий результат по числу зарегистрированных ипотечных сделок и стал вторым за все время ведения статистики, уступив лишь 499 договоров максимальному январскому значению 2022 года. И это вопреки пессимистичным ожиданиям аналитиков и прогнозам о снижении активности на рынке недвижимости столицы еще с прошлого года, который закрылся рекордными показателями по всем видам сделок. Текущий год начался с 7,8 тысяч ипотек – это на 11% выше результата первого месяца 2023 года и почти на четверть больше, чем в январе 2020», — отметил Игорь Майданов.



В то же время отрицательная динамика зафиксирована к декабрю прошлого года (-18,7%), когда было зарегистрировано 9 664 ипотечных сделок. Тем не менее это наименьшее снижение января к декабрю за последние 5 лет: на 36% снизилось число ипотек в январе 2023 года, -38,4%, -54,3% и -39,8% составила разница в первые месяцы 2022, 2021 и 2020 годов соответственно.