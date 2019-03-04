4 марта. Mossovetinfo.ru – Снос жилого дома, расселенного в рамках программы реновации жилья, начался на улице Краснолиманская в районе Южное Бутово, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Снос дома будет осуществлен за счет средств городского бюджета, освободившуюся площадку передадут под строительство в рамках программы реновации. Снос будет происходить по стандарту «умного сноса», предполагающего повторную переработку большинство образующихся отходов и создание минимальных неудобств для окружающих.



Жители расселенного дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе на улице Изюмская. Новый дом расположен недалеко от станции метро «Улица Скобелевская» и железнодорожной станции Бутово Курского направления МЖД. Рядом с новым домом расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, аптеки, центр социального обслуживания, продуктовые магазины, гаражный кооператив, а также скверы, речка Гвоздянка и пруды.