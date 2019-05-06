6 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Бутово началось переселение двух домов на Варшавском шоссе, попавших в программу реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Договоры о получении нового жилья заключили первые 18 семей, они уже получили ключи от новых квартир. Еще 32 семьи дали согласие на переезд и предоставили документы, необходимые для оформления договоров.
Новые квартиры жильцы переселяемых домов получают в двух новостройках на улице Изюмская.
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