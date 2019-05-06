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Город (Москва и область)     06.05.2019 09:21

В Южном Бутово началось переселение двух домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  Южное Бутово  программа реновации 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Бутово началось переселение двух домов на Варшавском шоссе, попавших в программу реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Договоры о получении нового жилья заключили первые 18 семей, они уже получили ключи от новых квартир. Еще 32 семьи дали согласие на переезд и предоставили документы, необходимые для оформления договоров.

Новые квартиры жильцы переселяемых домов получают в двух новостройках на улице Изюмская.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  Южное Бутово  программа реновации 

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