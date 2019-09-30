30 сентября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом на 120 квартир по программе реновации построят в районе Южное Тушино (СЗАО). Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.



Дом построят по адресу: кв.4, Светлогорский пр-д, влд.7/1/1. В доме запроектированы как однокомнатные, так и двух-, трехкомнатные квартиры с застекленными лоджиями.