30 сентября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом на 120 квартир по программе реновации построят в районе Южное Тушино (СЗАО). Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Дом построят по адресу: кв.4, Светлогорский пр-д, влд.7/1/1. В доме запроектированы как однокомнатные, так и двух-, трехкомнатные квартиры с застекленными лоджиями.
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