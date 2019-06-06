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Город (Москва и область)     06.06.2019 12:39

В Западном Дегунино построят жилой комплекс по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Западное Дегунино  реновация жилья 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс по программе реновации жилья будет построен на улице Базовская в районе Западное Дегунино, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких корпусов, соединенных одноэтажным стилобатом (общая нижняя часть зданий), в котором будут сосредоточены все нежилые помещения. Проект предусматривает создание приватного двора, при этом удалось избежать эффекта «колодца», корпуса здания разнесены так, чтобы свет мог проникать во двор.

В подземной части здания предусмотрено создание парковки. Кроме того, в комплексе предусмотрены и наземные парковки, они будут вынесены к краям участка. Территорию внутри и вокруг жилого комплекса благоустроят, внутри будут созданы детские и спортивные площадки, места для отдыха, вокруг комплекса разобьют газоны, на всей территории высадят деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Западное Дегунино  реновация жилья 

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