6 июня. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс по программе реновации жилья будет построен на улице Базовская в районе Западное Дегунино, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жилой комплекс будет состоять из нескольких корпусов, соединенных одноэтажным стилобатом (общая нижняя часть зданий), в котором будут сосредоточены все нежилые помещения. Проект предусматривает создание приватного двора, при этом удалось избежать эффекта «колодца», корпуса здания разнесены так, чтобы свет мог проникать во двор.



В подземной части здания предусмотрено создание парковки. Кроме того, в комплексе предусмотрены и наземные парковки, они будут вынесены к краям участка. Территорию внутри и вокруг жилого комплекса благоустроят, внутри будут созданы детские и спортивные площадки, места для отдыха, вокруг комплекса разобьют газоны, на всей территории высадят деревья и кустарники.