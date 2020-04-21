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Город (Москва и область)
21.04.2020, 11:20
В московском метро прекратили продажу разовых билетов.
21 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском метрополитене прекратили продажу разовых проездных, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. С 22 апреля в Москве проезд в общественном...
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Город (Москва и область)
21.04.2020, 10:57
В Зеленограде построят дом по реновации на 180 квартир
21 апреля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом с подземной автостоянкой построят по программе реновации жилья в Зеленограде, проект дом согласован Москомэкспертизой, сообщает пресс-служба ведомства. ...
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Город (Москва и область)
21.04.2020, 10:38
В Подмосковье за сутки выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом
21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 718 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. С начала пандемии в Подмос...