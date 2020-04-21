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Город (Москва и область)     21.04.2020 10:57

В Зеленограде построят дом по реновации на 180 квартир

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Теги:  программа реновации жилья  Москомэкспертиза  реновация жилья  Зеленоград  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  проект 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом с подземной автостоянкой построят по программе реновации жилья в Зеленограде, проект дом согласован Москомэкспертизой, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом на 180 квартир будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной автостоянкой на 106 машиномест. Его построят на Солнечной аллее. В доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, некоторые из которых будут обустроены для маломобильных граждан.

Дом будет оборудован системами видеонаблюдения, охранного освещения, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации, экстренной связи и охраны входов.

Каждый корпус будет оснащен двумя лифтами. Проект предусматривает размещение на первых этажах корпусов объектов общественного назначения.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включая обустройство проездов, пешеходных зон, детской и спортивной площадок, а также плоскостной парковки. Кроме того, планируется разбить газоны, высадить деревья и кустарники, размещение лавочек и урн, обустройство наружного освещения.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Москомэкспертиза  реновация жилья  Зеленоград  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  проект 

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