21 апреля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом с подземной автостоянкой построят по программе реновации жилья в Зеленограде, проект дом согласован Москомэкспертизой, сообщает пресс-служба ведомства.



Дом на 180 квартир будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной автостоянкой на 106 машиномест. Его построят на Солнечной аллее. В доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, некоторые из которых будут обустроены для маломобильных граждан.



Дом будет оборудован системами видеонаблюдения, охранного освещения, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации, экстренной связи и охраны входов.



Каждый корпус будет оснащен двумя лифтами. Проект предусматривает размещение на первых этажах корпусов объектов общественного назначения.



Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включая обустройство проездов, пешеходных зон, детской и спортивной площадок, а также плоскостной парковки. Кроме того, планируется разбить газоны, высадить деревья и кустарники, размещение лавочек и урн, обустройство наружного освещения.