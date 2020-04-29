29 апреля. Mossovetinfo.ru – В районе Зюзино в рамках программы реновации жилья реконструируют промзону, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
С территории промзоны, которая примыкает к жилой застройке, будет выведен асфальтобетонный завод, а на месте промышленных и складских объектов построят три детских сада, две школы, две объекта дополнительного образования, отдел полиции и два гаражных комплекса.
Кроме того, на территории бывшей промзоны создадут пешеходные пространства, проложат велодорожки, обустроят детские и спортивные площадки.
Помимо этого, будут реконструированы находящиеся рядом Большая Юшуньская и Азовская улицы, а отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта будет перенесена в другое место.
В результате территорию бывшей промзоны можно будет включить в активную городскую жизнь.
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