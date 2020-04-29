Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.04.2020 15:14

В Зюзине в рамках программы реновации реконструируют промзону

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  Зюзино  реновация жилья  промзоны  программа реновации. благоустройство 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В районе Зюзино в рамках программы реновации жилья реконструируют промзону, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

С территории промзоны, которая примыкает к жилой застройке, будет выведен асфальтобетонный завод, а на месте промышленных и складских объектов построят три детских сада, две школы, две объекта дополнительного образования, отдел полиции и два гаражных комплекса.

Кроме того, на территории бывшей промзоны создадут пешеходные пространства, проложат велодорожки, обустроят детские и спортивные площадки.

Помимо этого, будут реконструированы находящиеся рядом Большая Юшуньская и Азовская улицы, а отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта будет перенесена в другое место.

В результате территорию бывшей промзоны можно будет включить в активную городскую жизнь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  Зюзино  реновация жилья  промзоны  программа реновации. благоустройство 

Возврат к списку

Лента новостей

15:14 Город (Москва и область) В Зюзине в рамках программы реновации реконструируют промзону

14:10 Город (Москва и область) Все ранее оформленные рабочие пропуска в Москве действительны до 4 мая

13:16 Общество Более 60% россиян готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной - опрос

12:42 Власть Правительство продлило ограничения для иностранцев на въезд в Россию

11:57 В России Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru