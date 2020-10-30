30 октября. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса для проведения массовой вакцинации поступит в московские поликлиники в течение месяца, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам заммэра, пока промышленность занимается производством вакцины для массовой вакцинации, в московских поликлиниках создаются специальные прививочные кабинеты для проведения прививок от коронавируса.



Как только вакцина поступит с производств, в Москве стартует компания по вакцинации, привиться смогут все желающие.