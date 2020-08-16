16 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от гриппа начнется в этом году в Москве с 1 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что в прошлом году бесплатные прививки от гриппа в Москве сделали около семи миллионов человек.
«В этом году этот объем надо как минимум повторить. И проводить вакцинацию раньше, потому что все равно нужен какой-то период времени, когда вакцина должна сработать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Прививки от гриппа в Москве делают не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, например, около станций метро или в центрах госуслуг.
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