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Город (Москва и область)     16.08.2020 09:50

Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

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Теги:  вакцинация  прививки от гриппа  грипп  Сергей Собянин  Собянин 

16 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от гриппа начнется в этом году в Москве с 1 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что в прошлом году бесплатные прививки от гриппа в Москве сделали около семи миллионов человек.

«В этом году этот объем надо как минимум повторить. И проводить вакцинацию раньше, потому что все равно нужен какой-то период времени, когда вакцина должна сработать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Прививки от гриппа в Москве делают не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, например, около станций метро или в центрах госуслуг.


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Теги: 
вакцинация  прививки от гриппа  грипп  Сергей Собянин  Собянин 

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