27 мая. Mossovetinfo.ru – ВДНХ должна стать одной из самых современных и интересных площадок Москвы, заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
Собянин отметил, что вся историческую часть выставки выглядит «как новенькая», при этом уточнил, что речь идет не о новоделах, а о полноценной научной реставрации. Исторический облик возвращают историческим павильонам, фонтанам и другим объектам ВДНХ. Одновременно идут работы по развитию территории ВДНХ.
Масштабные работы по реконструкции выставки начались в 2014 году. К настоящему моменту уже полностью восстановлены арка главного входа, знаменитые фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов», 14 фонтанов Центральной аллеи, павильоны «Космос», «Здравоохранение», Земледелие», «Охрана природы» и другие.
13:40 Город (Москва и область) ВДНХ должна стать одним из самых современных пространств Москвы - Собянин
13:18 Власть Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
11:38 Город (Москва и область) Здание Фряновской мануфактуры XVIII – XIX века в Москве отреставрируют за пять лет
11:12 Город (Москва и область) До конца года в ТиНАО построят пять пожарных депо
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро
13:43 Общество В конце мая в Москву придет 30-градусная жара
12:07 Город (Москва и область) Схема движения изменится на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая