27 мая. Mossovetinfo.ru – ВДНХ должна стать одной из самых современных и интересных площадок Москвы, заявил в интервью телеканалу «Россия 1».



Собянин отметил, что вся историческую часть выставки выглядит «как новенькая», при этом уточнил, что речь идет не о новоделах, а о полноценной научной реставрации. Исторический облик возвращают историческим павильонам, фонтанам и другим объектам ВДНХ. Одновременно идут работы по развитию территории ВДНХ.



Масштабные работы по реконструкции выставки начались в 2014 году. К настоящему моменту уже полностью восстановлены арка главного входа, знаменитые фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов», 14 фонтанов Центральной аллеи, павильоны «Космос», «Здравоохранение», Земледелие», «Охрана природы» и другие.