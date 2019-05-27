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Город (Москва и область)     27.05.2019 13:40

ВДНХ должна стать одним из самых современных пространств Москвы - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  ВДНХ  реконструкция 

27 мая. Mossovetinfo.ru – ВДНХ должна стать одной из самых современных и интересных площадок Москвы, заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Собянин отметил, что вся историческую часть выставки выглядит «как новенькая», при этом уточнил, что речь идет не о новоделах, а о полноценной научной реставрации. Исторический облик возвращают историческим павильонам, фонтанам и другим объектам ВДНХ. Одновременно идут работы по развитию территории ВДНХ.

Масштабные работы по реконструкции выставки начались в 2014 году. К настоящему моменту уже полностью восстановлены арка главного входа, знаменитые фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов», 14 фонтанов Центральной аллеи, павильоны «Космос», «Здравоохранение», Земледелие», «Охрана природы» и другие.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  ВДНХ  реконструкция 

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