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Город (Москва и область)     06.08.2020 08:58

ВДНХ станет площадкой для испытания инновационных разработок

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Теги:  ВДНХ  инновации  испытания 

6 августа. Mossovetinfo.ru – ВДНХ станет площадкой на которой будут испытывать инновационные решения в сферах городского благоустройства, образования, отдыха и спорта, сообщается на портале mos.ru.

Посетители ВДНХ смогут одними из первых опробовать такие новинки, как лавочки с солнечными панелями, модулями Wi-Fi и зарядными устройствами, роботизированные спортивные комплексы, интерактивные образовательные проекты для школьников, автоматизированное оборудование для сбора мусора и многое другое.

Те новинки, которые хорошо зарекомендуют себя в ходе тестирований на ВДНХ, будут рекомендованы для внедрения в других общественных пространствах Москвы.


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Теги: 
ВДНХ  инновации  испытания 

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