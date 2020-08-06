6 августа. Mossovetinfo.ru – ВДНХ станет площадкой на которой будут испытывать инновационные решения в сферах городского благоустройства, образования, отдыха и спорта, сообщается на портале mos.ru.



Посетители ВДНХ смогут одними из первых опробовать такие новинки, как лавочки с солнечными панелями, модулями Wi-Fi и зарядными устройствами, роботизированные спортивные комплексы, интерактивные образовательные проекты для школьников, автоматизированное оборудование для сбора мусора и многое другое.



Те новинки, которые хорошо зарекомендуют себя в ходе тестирований на ВДНХ, будут рекомендованы для внедрения в других общественных пространствах Москвы.