Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рамках проекта «Перезвони сам»

2 августа — Mossovetinfo.ru — Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рамках проекта «Перезвони сам» в социальной сети «ВКонтакте» в 11:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Участники узнают, какие способы обмана распространены среди риелторов, как защититься от поддельных объявлений и как оформить сделку с недвижимостью безопасно.



Отмечается, что мероприятие под названием «Недвижимость без риска: защитите себя от мошенничества» проведут эксперты столичного департамента информационных технологий, управления МВД России по Москве, а также крупной отраслевой площадки.



Горожане могут посетить мероприятие очно и задать вопросы спикеру. Для участия нужно заполнить специальную форму. Количество мест ограниченно. Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» появился в 2022 году.