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01.08.2023, 12:10
Сотрудники Минэкономразвития работают на удаленке, ущерб зданию в Москва-Сити оценивают
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01.08.2023, 07:08
Собянин сообщил о нарушении 150 кв. м остекления башни в «Москва-Сити»
1 августа — Mossovetinfo.ru — "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один ...