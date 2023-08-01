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Город (Москва и область)     02.08.2023 08:20

Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рамках проекта «Перезвони сам»

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Теги:  Москва  недвижимость  мошенничество  безопасность 

2 августа — Mossovetinfo.ru — Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рамках проекта «Перезвони сам» в социальной сети «ВКонтакте» в 11:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники узнают, какие способы обмана распространены среди риелторов, как защититься от поддельных объявлений и как оформить сделку с недвижимостью безопасно.

Отмечается, что мероприятие под названием «Недвижимость без риска: защитите себя от мошенничества» проведут эксперты столичного департамента информационных технологий, управления МВД России по Москве, а также крупной отраслевой площадки.

Горожане могут посетить мероприятие очно и задать вопросы спикеру. Для участия нужно заполнить специальную форму. Количество мест ограниченно. Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» появился в 2022 году.

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Теги: 
Москва  недвижимость  мошенничество  безопасность 

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