20 марта. Mossovetinfo.ru – Станции велопроката в Москве начнут работать с 10 апреля, а в полную силу городской велопрокат заработает с 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обычно городской велопрокат начинал работу в конце апреля, однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом было принято решение открыть сезон работы раньше. Как сообщили в департаменте, опыт других городов мира показывает, что доступность велопроката снижает количество поездок на общественном транспорте, что актуально в условиях распространения коронавируса.
В связи с распространением коронавируса велосипеды будут дезинфицировать, а пользователям рекомендуют перед поездкой обеззараживать сиденье и руль.
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