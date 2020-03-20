20 марта. Mossovetinfo.ru – Станции велопроката в Москве начнут работать с 10 апреля, а в полную силу городской велопрокат заработает с 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Обычно городской велопрокат начинал работу в конце апреля, однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом было принято решение открыть сезон работы раньше. Как сообщили в департаменте, опыт других городов мира показывает, что доступность велопроката снижает количество поездок на общественном транспорте, что актуально в условиях распространения коронавируса.



В связи с распространением коронавируса велосипеды будут дезинфицировать, а пользователям рекомендуют перед поездкой обеззараживать сиденье и руль.