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Город (Москва и область)     20.03.2020 09:44

Велопрокат в Москве начнет работать с 10 апреля

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Теги:  велопрокат  открытие  коронавирус 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Станции велопроката в Москве начнут работать с 10 апреля, а в полную силу городской велопрокат заработает с 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Обычно городской велопрокат начинал работу в конце апреля, однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом было принято решение открыть сезон работы раньше. Как сообщили в департаменте, опыт других городов мира показывает, что доступность велопроката снижает количество поездок на общественном транспорте, что актуально в условиях распространения коронавируса.

В связи с распространением коронавируса велосипеды будут дезинфицировать, а пользователям рекомендуют перед поездкой обеззараживать сиденье и руль.


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Карта места

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Теги: 
велопрокат  открытие  коронавирус 

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