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Город (Москва и область)     07.09.2021 16:45

Вернувшихся в Москву туристов оштрафовали на 21,2 млн рублей за невнесение данных о ПЦР-тесте

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Теги:  Роспотребнадзор  ПЦР-тестирование  возвращение из-за рубежа  правила  нарушения 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвичей, которые не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании после возвращения из-за рубежа, с 1 августа оштрафовали более чем на 21,2 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что в августе результаты ПЦР-тестирования не предоставили около 2% москвичей, вернувшихся из-за рубежа.

Всего с 1 августа за непредоставление данных ПЦР-тестирования гражданам направлено 8 320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 4 973 протокола, 1673 человека уже оштрафованы на общую сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела ждут рассмотрения в судах, даты рассмотрения уже назначены.

С 30 июля граждане, вернувшиеся в Россию из-за рубежа, обязаны в четырехдневный срок предоставить результаты ПЦР-тестирования. До этого они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. За нарушение этого правила граждане могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей. В случае если их действия (бездействие) причинит вред здоровью и жизни других людей, сумма штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

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Теги: 
Роспотребнадзор  ПЦР-тестирование  возвращение из-за рубежа  правила  нарушения 

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