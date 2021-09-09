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Город (Москва и область)     09.09.2021 14:00

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока — власти

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Департамент здравоохранения 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.

Глава департамента отметил, что городские власти знают, при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом и в какой очередности это нужно делать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью ведомство ожидает подъема заболеваемости коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Департамент здравоохранения 

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