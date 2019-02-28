28 февраля. Mossovetinfo.ru – Весенний московский велофестиваль пройдет в столице 19 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.



В рамках фестиваля на Садовом кольце пройдет велогонка для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Для участия в гонке необходимо будет предварительно зарегистрироваться. После окончания гонки на Садовом кольце состоится велопробег, в котором смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет.



Кроме того, в рамках фестиваля будет организована развлекательная программа, розыгрыши тематических конкурсов с вручением призов и фестиваль еды. Также сообщается, что в день фестиваля для жителей Подмосковья будет организован бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках.