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Город (Москва и область)     28.02.2019 10:40

Весенний московский велофестиваль пройдет в Москве 19 мая

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Теги:  фестивали  велосипеды 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – Весенний московский велофестиваль пройдет в столице 19 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

В рамках фестиваля на Садовом кольце пройдет велогонка для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Для участия в гонке необходимо будет предварительно зарегистрироваться. После окончания гонки на Садовом кольце состоится велопробег, в котором смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована развлекательная программа, розыгрыши тематических конкурсов с вручением призов и фестиваль еды. Также сообщается, что в день фестиваля для жителей Подмосковья будет организован бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  велосипеды 

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