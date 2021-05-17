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Город (Москва и область)     17.05.2021 12:22

Весенний Велофестиваль в Москве отложен из-за коронавируса

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Теги:  велофестиваль  коронавирус  COVID-19  перенос 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Весенний Велофестиваль в Москве, который планировался 23 мая, отложен из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что время проведения велофестиваля будет определено позднее.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом на неопределенный срок перенесли традиционный Московский полумарафон.

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Карта места

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Теги: 
велофестиваль  коронавирус  COVID-19  перенос 

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