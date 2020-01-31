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Город (Москва и область)     31.01.2020 14:04

Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» закроют для пассажиров с 1 по 3 февраля

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Теги:  метро  метрополитен  Площадь Ильича  ремонт 

31 января. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции «Площадь Ильича» Калининской линии метро будет закрыт для пассажиров в выходные 1 и 2 февраля, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.

В указанный период в вестибюле проведут работы по ремонту потолка и напольного покрытия.

Вход и выход пассажиров на станцию «Площадь Ильича» будет осуществляться через станцию «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

В штатном режиме вестибюль станции «Площадь Ильича» возобновит работу утром в понедельник, 3 февраля.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Площадь Ильича  ремонт 

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