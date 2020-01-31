31 января. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции «Площадь Ильича» Калининской линии метро будет закрыт для пассажиров в выходные 1 и 2 февраля, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.
В указанный период в вестибюле проведут работы по ремонту потолка и напольного покрытия.
Вход и выход пассажиров на станцию «Площадь Ильича» будет осуществляться через станцию «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.
В штатном режиме вестибюль станции «Площадь Ильича» возобновит работу утром в понедельник, 3 февраля.
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