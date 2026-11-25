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Город (Москва и область)
28.11.2026, 09:16
123 беспилотника уничтожены ночью на 28 ноября на подлёте к Москве - Собянин
28 ноября — Mossovetinfo.ru — «В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Боль...
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Город (Москва и область)
27.11.2026, 08:36
Собянин представил Путину ИИ-сервисы, помогающие управлять мегаполисом Москвы
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин представил Президенту РФ Владимиру Путину и Президенту Каза...
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Город (Москва и область)
26.11.2026, 11:18
«Желтый» уровень опасности из-за гололеда и ветра объявлен в Москве
26 ноября — Mossovetinfo.ru — До 21:00 26 ноября в столице будет действовать «желтый уровень» погодной опасности из-за г...