Ветер до 15 м/с усилит метель в Московском регионе в среду - синоптик

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Порывы ветра до 12-15 м/с усилят метель в Москве и Подмосковье 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра РФ.



«В Московской области на юге и востоке местами сильный снег днем, временами метель, снежный накат, порывистый ветер на 12-15 метров в секунду», - сообщили в Гидрометцентре.



В регионе также продолжатся осадки в виде снега.



В Гидрометцентре также отметили, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Минувшей ночью столбики термометров опорной метеостанции на ВДНХ опускались до минус 1,4 градуса.



Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается от нуля до минус 2 градусов, по области - от минус 3 до нуля градусов.



До конца нынешних суток в столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.