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Город (Москва и область)     04.09.2019 13:23

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму не согласовано на 35 избирательных участках

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  видеонаблюдение  общественный штаб  МГД  Мосгордума 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 избирательных участках в Москве, которые расположены на территориях воинских частей, не согласовано видеонаблюдение, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму.

Сообщается, что для установки систем видеонаблюдения на избирательных участках, расположенных в воинских частях, согласно закону, необходимо разрешение командиров этих частей. Однако не все командиры частей готовы дать такое разрешение.

Вместе с тем, отмечается, что отсутствие систем видеонаблюдения не должно помешать наблюдению за ходом голосования. Общественный штаб попросил кандидатов, которые баллотируются на данных избирательных участках, направить на эти участки своих наблюдателей.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Смотрите также:

- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  видеонаблюдение  общественный штаб  МГД  Мосгордума 

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