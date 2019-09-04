4 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 избирательных участках в Москве, которые расположены на территориях воинских частей, не согласовано видеонаблюдение, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму.



Сообщается, что для установки систем видеонаблюдения на избирательных участках, расположенных в воинских частях, согласно закону, необходимо разрешение командиров этих частей. Однако не все командиры частей готовы дать такое разрешение.



Вместе с тем, отмечается, что отсутствие систем видеонаблюдения не должно помешать наблюдению за ходом голосования. Общественный штаб попросил кандидатов, которые баллотируются на данных избирательных участках, направить на эти участки своих наблюдателей.



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



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