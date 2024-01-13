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Город (Москва и область)
17.01.2024, 07:09
Виртуальные лаборатории МЭШ позволяют проводить и повторять эксперименты - Собянин
17 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня в библиотеке МЭШ собрано свыше 1,6 млн единиц образовательного контента, в том ч...
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Город (Москва и область)
16.01.2024, 07:13
Несколько крупных транспортных проектов планируется завершить в Москве в 2024 году - Собянин
16 января — Mossovetinfo.ru — Прошлый, 2023 год, стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры, а в этом, 2024 го...
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Город (Москва и область)
13.01.2024, 10:55
Собянин: искусственный интеллект активно используется для помощи москвичам
13 января — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал что в столице уже 10...