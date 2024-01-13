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Город (Москва и область)     17.01.2024 07:09

Виртуальные лаборатории МЭШ позволяют проводить и повторять эксперименты - Собянин

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Теги:  МЭШ  Собянин  контент  виртуальные лаборатории 

17 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня в библиотеке МЭШ собрано свыше 1,6 млн единиц образовательного контента, в том числе и виртуальные лаборатории, которые дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Это хороший способ понять изучаемый материал и расширить знания за пределами школьной программы», - отмечает мэр.

«В отличие от обычных школьных лабораторий, виртуальные доступны в любое время, в любом месте и любое количество раз. Они не требуют специального дорогостоящего оборудования и расходных материалов и – по понятным причинам – не имеют ограничений по технике безопасности», - пояснил мэр.

Библиотека Московской электронной школы – уникальное собрание учебных материалов, созданное трудами московских учителей и ведущих разработчиков образовательного контента. Один из главных вкладов Москвы в реализацию национального проекта «Образование».

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Теги: 
МЭШ  Собянин  контент  виртуальные лаборатории 

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