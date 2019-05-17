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Город (Москва и область)     17.05.2019 11:58

Вход в Мавзолей Ленина закроют на один день 19 мая

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Теги:  мавзолей Ленина  график работы 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Допуск посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт на один день в воскресенье, 19 мая, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Сообщается, что допуск в Мавзолей будет закрыт в связи с проведением мероприятий на Красной площади. Также будет закрыт допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены.

Ранее на сайте КПРФ появилась информация о том, что 19 мая на Красной площади состоится церемония приема в пионеры более 4 тысяч школьников.


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Карта места

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Теги: 
мавзолей Ленина  график работы 

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