17 мая. Mossovetinfo.ru – Допуск посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт на один день в воскресенье, 19 мая, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.



Сообщается, что допуск в Мавзолей будет закрыт в связи с проведением мероприятий на Красной площади. Также будет закрыт допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены.



Ранее на сайте КПРФ появилась информация о том, что 19 мая на Красной площади состоится церемония приема в пионеры более 4 тысяч школьников.