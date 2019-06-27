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Город (Москва и область)     27.06.2019 09:22

Вход в Музей Победы будет бесплатным 7 июля для семей и семей с детьми

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Теги:  музеи  День семьи любви и верности 

27 июня. Mossovetinfo.ru – В День семьи, любви и верности 7 июля вход в Музей победы на Поклонной горе будет бесплатным для супружеских пар и семей с детьми, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В честь праздника в музее подготовлена программа «Ромашка Победы. Семейная история войны». В рамках программы известные артисты прочитают фронтовые письма своих близких, Народный молодежный театр «Крылья» покажет спектакль «С любимыми не расставайтесь», кроме того, все желающие смогут поделиться историями о воевавших дедах и прадедах.

Также все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и увидеть семейные фильмы в кинотеатре «Поклонка».


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Карта места

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Теги: 
музеи  День семьи любви и верности 

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