27 июня. Mossovetinfo.ru – В День семьи, любви и верности 7 июля вход в Музей победы на Поклонной горе будет бесплатным для супружеских пар и семей с детьми, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В честь праздника в музее подготовлена программа «Ромашка Победы. Семейная история войны». В рамках программы известные артисты прочитают фронтовые письма своих близких, Народный молодежный театр «Крылья» покажет спектакль «С любимыми не расставайтесь», кроме того, все желающие смогут поделиться историями о воевавших дедах и прадедах.
Также все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и увидеть семейные фильмы в кинотеатре «Поклонка».
09:35 В России Forbes составил рейтинг 100 лучших ВУЗов России
09:22 Город (Москва и область) Вход в Музей Победы будет бесплатным 7 июля для семей и семей с детьми
08:56 Город (Москва и область) МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятной погоде 27 июня
08:50 В мире Названы время и место встречи Путина и Трампа
08:09 Общество Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве 27 июня
15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму