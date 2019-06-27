27 июня. Mossovetinfo.ru – В День семьи, любви и верности 7 июля вход в Музей победы на Поклонной горе будет бесплатным для супружеских пар и семей с детьми, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В честь праздника в музее подготовлена программа «Ромашка Победы. Семейная история войны». В рамках программы известные артисты прочитают фронтовые письма своих близких, Народный молодежный театр «Крылья» покажет спектакль «С любимыми не расставайтесь», кроме того, все желающие смогут поделиться историями о воевавших дедах и прадедах.



Также все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и увидеть семейные фильмы в кинотеатре «Поклонка».