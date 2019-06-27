27 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы попросили владельцев кафе и ресторанов столицы закрыть 27 июня летние веранды в связи с непогодой, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.



Также владельцам кафе и ресторанов напомнили о необходимости закрыть уличные зонты и укрепить все временные конструкции.



Ранее было опубликовано предупреждение столичного главка МЧС о том, что 27 июня в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный порывистый ветер, возможен град.