27 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы попросили владельцев кафе и ресторанов столицы закрыть 27 июня летние веранды в связи с непогодой, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.
Также владельцам кафе и ресторанов напомнили о необходимости закрыть уличные зонты и укрепить все временные конструкции.
Ранее было опубликовано предупреждение столичного главка МЧС о том, что 27 июня в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный порывистый ветер, возможен град.
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