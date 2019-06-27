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Город (Москва и область)     27.06.2019 11:18

Владельцев кафе и ресторанов Москвы попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

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Теги:  погда  рестораны  кафе  предупреждение 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы попросили владельцев кафе и ресторанов столицы закрыть 27 июня летние веранды в связи с непогодой, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Также владельцам кафе и ресторанов напомнили о необходимости закрыть уличные зонты и укрепить все временные конструкции.

Ранее было опубликовано предупреждение столичного главка МЧС о том, что 27 июня в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный порывистый ветер, возможен град.


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Теги: 
погда  рестораны  кафе  предупреждение 

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