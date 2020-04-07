7 апреля. Mossovetinfo.ru – Владельцы индивидуальных домов в Москве смогут выкупить участки под ними за 40% кадастровой стоимости, соответствующие изменения в столичном законодательстве вступили в силу с 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов большая часть собственников индивидуальных домов в столице построила их на арендованных у города земельных участках. Согласно изменениям в законе «О землепользовании в городе Москве» собственники индивидуальных домов теперь могут выкупить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и ведение личного подсобного хозяйства по льготной цене.
При этом Ефимов подчеркнул, что льготой при приобретении земельного участка могут воспользоваться только физические лица.
13:51 Власть Путин 7 апреля проведет совещание по борьбе с коронавирусом - Песков
13:21 Город (Москва и область) В Москве до 1 мая введен мораторий на проверки бизнеса
13:15 Другое Схождение Благодатного огня покажут 18 апреля в прямом эфире по всему миру
12:59 Город (Москва и область) Владельцы домов в Москве смогут выкупить земельные участки под ними за 40% стоимости
12:19 В мире Режим ЧС введен в 7 районах Японии из-за коронавируса
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений