7 апреля. Mossovetinfo.ru – Владельцы индивидуальных домов в Москве смогут выкупить участки под ними за 40% кадастровой стоимости, соответствующие изменения в столичном законодательстве вступили в силу с 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.



Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов большая часть собственников индивидуальных домов в столице построила их на арендованных у города земельных участках. Согласно изменениям в законе «О землепользовании в городе Москве» собственники индивидуальных домов теперь могут выкупить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и ведение личного подсобного хозяйства по льготной цене.



При этом Ефимов подчеркнул, что льготой при приобретении земельного участка могут воспользоваться только физические лица.