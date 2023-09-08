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Город (Москва и область)     09.09.2023 13:12

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

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Теги:  Путин  голосование  Москва  выборы  выборы мэра  выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года  мэр  кандидаты  Гусев  Даванков  Зюганов  Собянин  Чернышов 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы, - сообщает пресс-служба Кремля. Также Президент РФ попросил жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие в голосовании.

"Вчера в нашей стране началось голосование, по итогам которого будет определён состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления, в 21 субъекте Федерации, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов.

Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы.

Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно.

Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Всё больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью.

Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию.

Спасибо", - сообщила пресс-служба Кремля слова Путина (9 сентября 2023 года, 12:40, Москва, Кремль).

На выборах мэра Москвы в 2023 году зарегистрировано пять кандидатов:
— Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;
— Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;
— Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;
— Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;
— Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.


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Теги: 
Путин  голосование  Москва  выборы  выборы мэра  выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года  мэр  кандидаты  Гусев  Даванков  Зюганов  Собянин  Чернышов 

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