9 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы, - сообщает пресс-служба Кремля. Также Президент РФ попросил жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие в голосовании.
"Вчера в нашей стране началось голосование, по итогам которого будет определён состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления, в 21 субъекте Федерации, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов.
Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы.
Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно.
Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Всё больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью.
Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию.
Спасибо", - сообщила пресс-служба Кремля
слова Путина (9 сентября 2023 года, 12:40, Москва, Кремль).
На выборах мэра Москвы в 2023 году зарегистрировано пять кандидатов
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— Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;
— Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;
— Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;
— Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;
— Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.