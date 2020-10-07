7 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти готовы открыть еще два временных госпиталя для больных коронавирусом, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Новые госпитали могут быть развернуты на ВДНХ и в торговом центре Москва. Ранее в Москве открыли два временных госпиталя для коронавирусных пациентов в ледовом дворце в Крылатском и в выставочном центре в Сокольниках.
Ракова отметила, что в Москве существует запас коек, которые можно развернуть для приема больных с коронавирусом, но подчеркнула, что количество этих коек конечно.
Кроме того, заммэра рассказала о причинах резкого роста заболеваемости коронавирусом в Москве. По словам Раковой, основной причиной роста числа заболевших является поведение самих москвичей, которые тотально не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что 6 октября в Москве впервые с 14 июля за сутки зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в Москве было установлен антирекорд по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом - за сутки в больницы попали 1 049 человек, у которых заболевание проходит в средней и тяжелой форме.
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