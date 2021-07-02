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Город (Москва и область)     02.07.2021 11:32

Власти Москвы назвали сложной задачу соединения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  проекты 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы рассматривают возможность соединения строящихся Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, сообщил в рамках X Московского урбанистического форума заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, рассматривается вопрос продления Бирюлевской линии через центр, для дальнейшего соединения с Рублево-Архангельской линией. Однако такое продление является сложной задачей, так как линию придется прокладывать через застроенную часть города.

В настоящее время проработка вопроса соединения двух линий находится на ранней стадии.

В тоже время заммэра отметил, что, если две новые линии соединят в единый диаметр, их эффективность станет выше.

Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии будут брать начало от МЦД и выйдут за пределы МКАД на юге и северо-западе Москвы.

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  проекты 

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