Власти Москвы назвали сложной задачу соединения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро

2 июля. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы рассматривают возможность соединения строящихся Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, сообщил в рамках X Московского урбанистического форума заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева, рассматривается вопрос продления Бирюлевской линии через центр, для дальнейшего соединения с Рублево-Архангельской линией. Однако такое продление является сложной задачей, так как линию придется прокладывать через застроенную часть города.



В настоящее время проработка вопроса соединения двух линий находится на ранней стадии.



В тоже время заммэра отметил, что, если две новые линии соединят в единый диаметр, их эффективность станет выше.



Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии будут брать начало от МЦД и выйдут за пределы МКАД на юге и северо-западе Москвы.