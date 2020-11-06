6 ноября. Mossovetinfo.ru – Ситуацию с распространением коронавируса в Москве нельзя назвать стабильной, заявила в интервью ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что если на прошлой неделе отмечалось снижение числа заболевших, а рост числа госпитализаций из-за коронавируса составлял 1,9%, то на этой неделе рост числа заболевших составил сразу 24%, а количество госпитализаций увеличилось на 9%.
Кроме того, Ракова напомнила, что в пятницу, 6 ноября впервые с начала мая в Москве было выявлено более 6 тысяч случаев заболевания за сутки.
Заммэра заявила, что тренд на рост числа заболевших и количества госпитализаций вызывает у городских властей тревогу.
16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова
16:05 Город (Москва и область) Власти Москвы: назвать ситуацию с коронавирусом стабильной сейчас нельзя
15:44 Город (Москва и область) В Подмосковье продлят запрет на посещение зрителями спортивных соревнований
14:55 Город (Москва и область) Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации по электронной почте
20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти
15:09 В России Российские банки могут обязать указывать причину отказа в выдаче кредита
11:58 Общество Тест на коронавирус в 30-40% случаев может давать ошибки - Минздрав
10:09 Город (Москва и область) Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья
08:59 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели
11:16 Общество В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая