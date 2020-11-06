6 ноября. Mossovetinfo.ru – Ситуацию с распространением коронавируса в Москве нельзя назвать стабильной, заявила в интервью ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Заммэра отметила, что если на прошлой неделе отмечалось снижение числа заболевших, а рост числа госпитализаций из-за коронавируса составлял 1,9%, то на этой неделе рост числа заболевших составил сразу 24%, а количество госпитализаций увеличилось на 9%.



Кроме того, Ракова напомнила, что в пятницу, 6 ноября впервые с начала мая в Москве было выявлено более 6 тысяч случаев заболевания за сутки.



Заммэра заявила, что тренд на рост числа заболевших и количества госпитализаций вызывает у городских властей тревогу.