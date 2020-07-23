23 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения в связи с коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная».
Тем не менее, по мнению Собянина, некоторые меры предосторожности соблюдать необходимо. Это касается в том числе общественного транспорта и торговых центров.
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