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Город (Москва и область)     16.05.2020 21:10

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок риском спекуляций

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Теги:  коронавирус 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк объяснил отказ от бесплатной раздачи масок риском спекуляций.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, и здесь, наверное, это не выход из положения», - сказал Немерюк в интервью «Эху Москвы».

Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, начал действовать в Москве с 12 мая.


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Теги: 
коронавирус 

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