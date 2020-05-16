16 мая. Mossovetinfo.ru – Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк объяснил отказ от бесплатной раздачи масок риском спекуляций.



«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, и здесь, наверное, это не выход из положения», - сказал Немерюк в интервью «Эху Москвы».



Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, начал действовать в Москве с 12 мая.