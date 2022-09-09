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Город (Москва и область)     09.09.2022 15:31

Власти Москвы объяснили задержки при работе системы онлайн-голосования

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Теги:  выборы  выборы_2022  электронное голосование 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Задержки при работе системы онлайн-голосования в Москве связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться», - рассказал Костырко.

Ранее пользователи сообщали, что при попытке авторизоваться для участия в электронном голосовании, сайт mos.ru «зависает». Также часть пользователей сообщила, что они зашли на сайт, но авторизация произошла под другим именем. Однако, по словам Костырко, люди просто увидели имена тех, кто пытался авторизоваться раньше них.

В пятницу, 9 сентября в Москве стартовали выборы депутатов муниципальных образований. Выборы будут проходить в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Узнать, как найти свой избирательный участок, можно здесь.

Принять участие в выборах можно как лично, на избирательном участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Узнать, как принять участие в ДЭГ, можно здесь.

Список кандидатов опубликован на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы_2022  электронное голосование 

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