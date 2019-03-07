7 марта. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия одобрила еще 7 площадок для строительства домов по программе реновации жилья, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Площадки утверждены в районах Северное Медведково, Бутырский, Академический, Новогиреево, Измайлово, Люблино и Нагатинский Затон.
На трех из семи площадок находятся пятиэтажные дома, которые будут снесены. Переезд жителей этих домов в новые квартиры начался осенью 2018 года.
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