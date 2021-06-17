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Город (Москва и область)     17.06.2021 16:44

Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне в столице

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Теги:  Алексей Немерюк  коронавирус  COVID-19  локдаун 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы не планирую вводить в столице Локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», - заявил Немерюк.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность введения в Москве локдауна с 20 июня. При этом, по данным издания, локдаун мог коснуться только тех граждан, которые не сделали прививку от коронавируса.

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Теги: 
Алексей Немерюк  коронавирус  COVID-19  локдаун 

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