Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 17:03
Власти Москвы опровергли сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса
13 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о занижении властями столицы данных о смертности от коронавируса, официально опровержение опубликовано н...
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 16:40
МФЦ в Москве планируется открыть в ближайшие недели - Собянин
13 мая. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг в Москве могут быть открыты в ближайшие недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонте...
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 12:17
В Москве возобновляют работу более 370 промышленных предприятий
13 мая. Mossovetinfo.ru – Более 370 промышленных предприятий в Москве возобновляют работу, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сообщается, что во...