13 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о занижении властями столицы данных о смертности от коронавируса, официально опровержение опубликовано на официальном сайте Депздрава.



В опровержении указывается, что Москва открыто публикует данные о смертности на различных сайтах. Также отмечается, что сравнение показателей смертности в месячной динамике является некорректным.



Подчеркивается, что диагноз умерших с подозрением на коронавирус устанавливается только после обязательного патологоанатомического вскрытия. Несмотря на то, что по сравнению с апрелем 2019 года количество умерших выросло на 1841 человек, только у 639 причиной смерти стал коронавирус. В 60% случаев смерть наступила в результате других причин: инфаркты и инсульты, онкологические заболевания, системные заболевания с развитием органной недостаточности и другие.



Также в опровержении указано, что сезонные повышение простудными и вирусными заболеваниями всегда сопровождается ростом смертности, в том числе от других заболеваний, для которых ОРВИ является катализатором.



Отмечается, что прирост смертности в других городах мира ниже, чем смертность от коронавируса, при этом в других городах мира также отмечается прирост смертности по сравнению с апрелем 2019 года. Однако, если всю дополнительную смертность отнести на счет коронавируса, то в Москве смертность от него составит всего 3%, в то время как, например, в Нью-Йорке – 13%, а в Лондоне – 23%.

В заключении указано, что Москва открыта для обсуждений и готова делится опытом с российскими и зарубежными экспертами.