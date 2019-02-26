26 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отказали в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Застройщик планировал построить офисное здание по адресу Большой Саввинский переулок 16/14, строение 1. В настоящее время по этому адресу находится магазин.
Решение об отказе в строительстве офиса было принято по результатам общественных слушаний.
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