26 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отказали в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Застройщик планировал построить офисное здание по адресу Большой Саввинский переулок 16/14, строение 1. В настоящее время по этому адресу находится магазин.



Решение об отказе в строительстве офиса было принято по результатам общественных слушаний.